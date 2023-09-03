На Коммунальном мосту в Томске начинают асфальтировать примыкания

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 3 сентября, рабочие приступают к асфальтированию примыканий на северной стороне Коммунального моста. Ход работ лично проверил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, побывав на объекте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Погода вносит коррективы, но, по-прежнему, открытие полноценного движения по мосту - первоочередная задача. Мы определили с подрядчиком этапность работ», - сказал градоначальник.

Он уточнил, что после нанесения гидроизоляции и асфальтирования примыканий на северной стороне сооружения по мосту можно будет пускать транспорт. Это произойдет уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе также возводят новый мост через реку Яя.

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