Новая школа на улице Демьяна Бедного в Томске открылась 1 сентября

Новая школа будет работать по новой концепции, которая основана на синтезе естественных и технических наук Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В День знаний, 1 сентября, в Томске открылась новая школа №46 на улице Демьяна Бедного, которую назвали «Открытие». В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что на открытии присутствовал губернатор Владимир Мазур. Всего в новой школе будут учиться почти 900 ребят.

«Новая школа будет работать по новой концепции, которая основана на синтезе естественных и технических наук», - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

Ученики школы будут изучать спецкурс «Время открытий». Чтобы они могли заниматься исследованиями, в школе есть три учебные лаборатории. Сообщается, что они будут работать при участии передовых инженерных школ вузов Томска и действующих предприятий.

Напомним, что в Томской области открылся первый пожарно-спасательный лицей. А лицей №8 принял учеников после 4-летнего ремонта.