В Томской области открылся первый пожарно-спасательный лицей

В лицее, помимо общеобразовательных предметов, будут изучать пожарно-спасательное дело Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Первый пожарно-спасательный лицей в Томской области открылся 1 сентября. В пресс-службе администрации региона рассказали, что на открытие приехал губернатор Владимир Мазур. Лицей находится в здании, где раньше располагалась общеобразовательная школа. Перед учебным годом его отремонтировали.

«Здесь будут учиться 280 школьников из села Мирного и ближайших населенных пунктов», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

В лицее, помимо общеобразовательных предметов, будут изучать пожарно-спасательное дело. Выпускники смогут поступать в ведомственные учреждения МЧС.

Напомним, что в Томске после 4-летнего капитального ремонта открылся лицей №8.