Жительнице Томска грозит штраф за организацию незаконной свалки

Фото: Анна Ковалёва

Камеры в Октябрьском районе Томска зафиксировали, как жительница областного центра организовала незаконную свалку на площадке для сбора мусора. Женщина 4 раза подъехала к контейнерам и выбросила в них большое количество деревянных ящиков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Личность нарушительницы удалость установить, сотрудники районной администрации составили протоколы об административных нарушениях, которые направлены на рассмотрение административной комиссии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что томичке грозит штраф в размере от полутора до 5 тысяч рублей за каждый эпизод погрузки ящиков в баки.

В администрации напомнили, что на площадках для сбора твердых коммунальных отходов запрещается оставлять упаковочную тару в больших объемах и строительный мусор.

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