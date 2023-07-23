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НовостиОбщество23 июля 2023 6:41

Под Томском обнаружили незаконную свалку площадью более 1000 квадратных метров

Свалку нашли в окрестностях села Корнилово
Алёна Мищенко
Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В июле 2023 года в селе Корнилово Томского района специалисты обнаружили незаконную свалку площадью более 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«На обследуемом земельном участке была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов (пластиковые бутылки, строительный мусор, ветки деревьев, полиэтиленовые пакеты и др.)», — говорится в сообщении.

Площадь свалки составила 1 128 квадратных метров.

Собственнику территории сделали предостережение и предложили очистить участок от мусора, а также провести агротехнические мероприятия до 1 сентября 2023 года.