Подрядчик сорвал срок благоустройства томского Буфф-сада

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Барнаульская строительно-монтажная компания «Ремтеплострой» не успела благоустроить Буфф-сад в Томске к 23 августа – эта дата окончания работ была прописана в договоре. Накануне начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович рассказал представителям СМИ, что подрядчик существенно нарушил сроки выполнения заказа.

«Сейчас готовность, если оптимистично оценивать, порядка 80%. Это похоже на правду. Ведется работа по прокладке кабелей, выполняется работа по обустройству тропиночной сети... Отставание существенное», – сказал Глебович.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что из-за нехватки финансирования до конца благоустроить Буфф-сад до в ближайшие месяцы не получится. Работы продолжатся, однако завершатся они только в 2024 году.

Отметим, что всего же на благоустройство общественных территорий в областном центре в текущем году потратят 130 млн рублей.

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