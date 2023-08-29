Благоустройство Буфф-сада в Томске не завершат в 2023 из-за нехватки финансов

Второй этап благоустройства Буфф-сада планируют завершить к сентябрю Фото: Даниил ОПАРИН

Чтобы завершить благоустройство Буфф-сада в Томске, нужно еще 70 миллионов рублей. Об этом на заседании комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности заявила и.о. заммэра – начальника департамента финансов Анна Мальсагова, пишет издание «Аргументы и факты – Томск».

Из-за отсутствия полного финансирования завершить благоустройство Буфф-сада в 2023 году не получится. Доделать все планируют в следующем году, поскольку средства на третий этап благоустройства не включались в бюджет. А второй этап благоустройства Буфф-сада планируют завершить к сентябрю: в июле подрядчика призывали ускорить темпы работы. Всего же на благоустройство общественных территорий в Томске в 2023 году потратят 130 миллионов рублей.