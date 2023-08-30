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НовостиОбщество30 августа 2023 2:38

Празднование Дня томича в 2023 году перенесли на конец сентября

В администрации Томска разрабатывают концепцию праздника
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В 2023 году День томича решили провести в конце сентября. По информации представителей мэрии, сейчас оргкомитет готовит разнообразную программу для осеннего праздника.

Напомним, жители областного центра отмечают День томича с 2015 года. Традиционно его проводили во вторую субботу первого осеннего месяца. Однако в текущем году на это время уже запланированы различные фестивали и другие развлекательные мероприятия. Именно поэтому День томича решили перенести.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что второй сезон областного краеведческого фестиваля «Сибириада» пройдет в Томске с 1 по 15 сентября.

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