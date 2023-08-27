Второй сезон областного краеведческого фестиваля «Сибириада» пройдет в Томске

Фото: Telegram-канал "Сибириада"

С 1 по 15 сентября в Томске пройдет второй сезон областного краеведческого фестиваля «Сибириада». Информацию об этом опубликовали в социальных сетях организаторы мероприятия.

«Вас ждут увлекательные открытые лекции и экскурсии, связанные с историей и культурой города, где томичи-эксперты расскажут о любимом городе», - говорится в посте.

Уточняется также, что в рамках фестиваля в областном центре и в Северске создадут несколько больших муралов. Их посвятят тем людям, которые сыграли значимую роль в развитии региона.

Лекции фестиваля можно будет посетить бесплатно. Экскурсии тоже проведут безвозмездно, но потребуется предварительная регистрация.

Читайте также В Университетской роще ТГУ пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ»