В Томской области отремонтировали 90% местных дорог из программы 2023 года

В семи муниципалитетах ремонт уже завершили Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Из запланированных на 2023 год местных дорог 90% уже отремонтированы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ремонт идет по губернаторской программе «Дороги». В семи муниципалитетах ремонт по ней уже завершили: это город Кедровый, а также Колпашевский, Бакчарский, Асиновский, Каргасокский, Верхнекетский и Парабельский районы.

«Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский и Шегарский районы работают на дополнительных объектах благодаря экономии, ранее выполнив годовой план программы», - отметили в администрации региона.

Также ремонт местных дорог продолжается в Стрежевом, в Томском, Чаинском, Александровском, Тегульдетском, Первомайском, Молчановском районах.

Напомним, что в ночь на среду проезд по Коммунальному мосту в Томске перекроют на два часа.