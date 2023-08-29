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НовостиОбщество29 августа 2023 13:07

В Томской области отремонтировали 90% местных дорог из программы 2023 года

В этом году в Томской области отремонтируют 60 километров местных дорог
Александра Тайбатрова
В семи муниципалитетах ремонт уже завершили

В семи муниципалитетах ремонт уже завершили

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Из запланированных на 2023 год местных дорог 90% уже отремонтированы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ремонт идет по губернаторской программе «Дороги». В семи муниципалитетах ремонт по ней уже завершили: это город Кедровый, а также Колпашевский, Бакчарский, Асиновский, Каргасокский, Верхнекетский и Парабельский районы.

«Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский и Шегарский районы работают на дополнительных объектах благодаря экономии, ранее выполнив годовой план программы», - отметили в администрации региона.

Также ремонт местных дорог продолжается в Стрежевом, в Томском, Чаинском, Александровском, Тегульдетском, Первомайском, Молчановском районах.

Напомним, что в ночь на среду проезд по Коммунальному мосту в Томске перекроют на два часа.