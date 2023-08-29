Коммунальный мост в Томск закроют на два часа в ночь на среду

Ограничения будут действовать с 00.00 до 02.00 Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В ночь на среду, 30 августа, проезд по Коммунальному мосту перекроют на два часа, предупреждает мэрия. Ограничения будут действовать с 00.00 до 02.00.

«В это время подрядчик проведет технические работы, позволяющие переключить потоки транспорта на южную сторону моста», - говорится в сообщении.

В мэрии надеются, что работы в ночное время минимизируют неудобства, но просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Утром 30 августа, как заверили в мэрии, томичи смогут проехать по отремонтированной стороне моста. А полностью открыть движение по мосту обещают в начале сентября.