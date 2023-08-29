В Томске почти на 100% выполнили ремонт теплосетей

Все дефекты подрядчик устранил и подготовил сети к новому отопительному сезону. Фото: Анна Ковалева

В Томске отремонтировали магистральные участки теплосетей, сообщает мэрия. Последним был участок тепломагистрали №11, к которому подключены около 60 домов в Академгородке, на улицах Сибирская, Алтайская, Ковалева, Герасименко, Болдырева, Дизайнеров.

«В ходе проведения гидравлических испытаний на участке этой тепломагистрали общей протяженностью около 10 км было выявлено порядка 50 дефектов», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Все эти дефекты подрядчик устранил и подготовил сети к новому отопительному сезону. Горячую воду подадут в запитанные от этой магистрали дома, если управляющие компании также завершили подготовку к предстоящим холодам. Уточнять сроки для каждого дома стоит в управляющей компании.

А «ТомскРТС» завершил ремонт тепловых сетей уже на 98%.

Напомним, что горячую воду подключили в 86% домов Томска.