Мэрия: горячую воду подключили в 2400 домах Томска

Динамика подключения ГВС в томские дома улучшилась на 13% по сравнению с прошлым годом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

После отключения из-за планового ремонта горячая вода вернулась в 2400 домов Томска, подсчитали в мэрии. Это примерно 86% от общего количества.

«Динамика подключения ГВС в томские дома улучшилась на 13% по сравнению с прошлым годом», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что в этом году ресурсоснабжающая организация смогла оптимизировать работу по ремонту теплосетей. Также в Томске ремонтируют ветхие сети на средства горбюжета, например, 40 метров таких сетей заменят в переулке Источном.