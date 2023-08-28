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НовостиОбщество28 августа 2023 13:11

Мэрия: горячую воду подключили в 2400 домах Томска

Подключение домов к горячему водоснабжению в Томске выполнили на 86%
Александра Тайбатрова
Динамика подключения ГВС в томские дома улучшилась на 13% по сравнению с прошлым годом

Динамика подключения ГВС в томские дома улучшилась на 13% по сравнению с прошлым годом

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

После отключения из-за планового ремонта горячая вода вернулась в 2400 домов Томска, подсчитали в мэрии. Это примерно 86% от общего количества.

«Динамика подключения ГВС в томские дома улучшилась на 13% по сравнению с прошлым годом», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что в этом году ресурсоснабжающая организация смогла оптимизировать работу по ремонту теплосетей. Также в Томске ремонтируют ветхие сети на средства горбюжета, например, 40 метров таких сетей заменят в переулке Источном.