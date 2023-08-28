В Томской области власти будут контролировать работу алкомаркетов в домах

В Томской области депутаты предложили устанавливать на региональном уровне график работы кафе, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Фото: Анна Ковалева

В Томской области депутаты предложили устанавливать на региональном уровне график работы кафе, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Депутаты Законодательной Думы Томской области поддержали эту инициативу на очередном, 23-м заседании, сообщает «Аргументы и факты – Томск».

Спикер Думы Оксана Козловская рассказала, что томские депутаты предлагают передать на региональный уровень возможность ограничивать время продажи алкогольных напитков в организациях общепита, которые располагаются в жилых домах. Инициатива касается в том числе тех точек, где продают пиво и сидр. Председатель Думы отметила, что нередко рядом с такими точками продаж по ночам происходят преступления, который совершают нетрезвые граждане. А ограничения на продажу могут положительно повлиять на обстановку с преступлениями.

Немало жалоб на работу таких заведений поступает и от жителей домов, в которых продают алкоголь. ГУ МВД России по Томской области сообщает, что в регионе происходит большое количество преступлений с участием пьяных лиц в ночное время. Вопрос регулирования времени продажи алкоголя поднимался еще во время обсуждения площади организаций общепита в жилых домах. Тогда эта тема вызвала дискуссии, но сейчас и эксперты, и представители бизнеса инициативу томских депутатов поддерживают.

Отмечается, что уже около 20 субъектов РФ подготовили обращения в адрес Государственной Думы РФ с просьбой внести поправки в федеральное законодательство и отдать регионам право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя в точках, которые находятся в жилых многоквартирных домах.