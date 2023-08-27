В Университетской роще ТГУ пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

Фото: портал tom-books.art

С 8 по 10 сентября в Томске пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Его организуют Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Томский государственный университет. Как сообщается на сайте tom-books.art, мероприятие обещает стать уникальным событием в культурной жизни областного центра.

В программе - мастер-классы по книжной иллюстрации и каллиграфии, спектакли, читка репринтных изданий детских книг, дискуссии, презентации научно-исследовательских, кураторских и издательских проектов, инсталляция «Художники все помнят».

Спикерами масштабного фестиваля станут более 70 экспертов. Среди них: проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлия Эмер, программный директор Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Михаил Фаустов, специалист по детской книге и книжной иллюстрации Ольга Мяэотс, городской координатор «Тотального диктанта» Татьяна Гончарова.

Место проведения мероприятия – Университетская роща ТГУ.

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