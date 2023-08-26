Под Томском прошел авиапраздник в честь 80-летия Курской битвы

На мероприятие были приглашены ветераны всех поколений и труженики тыла. Фото: Telegram-канал Томского района

Под Томском, в деревне Головино, прошел авиационно-спортивный праздник в честь 80-летия победы в Курской битве. Новость и фотографии опубликовали в Telegram-канале Томского района.

«На мероприятие были приглашены ветераны всех поколений и труженики тыла», - говорится в сообщении.

На празднике были показательные выступления летчиков и парашютистов, работала полевая кухня, тематические выставки. Также в программе праздника был праздничный концерт.

Напомним, что возле БКЗ в Томске 26 августа прошел субботник.