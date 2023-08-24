«Нужна помощь очевидцев»: в Томске сбили двух женщин на переходах

В результате обе пострадавшие попали в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

За минувшие сутки, 23 августа, в Томске произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области рассказали, что одно ДТП произошло на улице Учебной примерно в 17.30. Toyota Corolla, которой управлял 46-летний мужчина, поворачивала налево и наехала на 77-летнюю женщину.

«По предварительным данным, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - уточнили в пресс-службе полиции.

Другая авария произошло около 23.05 на проспекте Кирова. Там под колеса Volkswagen Polо, за рулем которого был 37-летний мужчина, попала девушка, возраст которой не уточняется. Предварительно, она шла по регулируемому переходу, но при этом для пешеходов горел красный свет.

В результате обе пострадавшие попали в больницу. Полиция просит откликнуться очевидцев этих происшествий. Если вам что-то известно, то правоохранители просят сообщить об этом по телефонам 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424, либо по адресу Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102.

Также ДТП произошло в Шегарском районе. На дороге Томск – Каргала – Колпашево автомобиль Nissan BLuebird съехал с дороги и опрокинулся в кювет. 37-летний водитель получил травмы и попал в больницу, выяснилось, что он был пьян.

В полиции уточняют, что эта информация не определяет степень виновности участников ДТП.