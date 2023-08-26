Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 3:52

В томском лицее №8 продолжают подготовку к учебному году

В лицее завершают фасадные работы и благоустройство территории
Александра Тайбатрова
1 сентября лицей №8 откроется после 4-летнего ремонта

1 сентября лицей №8 откроется после 4-летнего ремонта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лицее №8 города Томска подходит к концу подготовка к новому учебному году, рассказали в мэрии. Здесь завершают фасадные работы и благоустройство территории, расставляют мебель. Уже смонтирована система видеонаблюдения, в классах расставляют мебель и оборудование, начали отмывать пищеблок.

«Михаил Ратнер поручил городским службам подготовить территорию возле лицея к Дню знаний: подрезать поросль, промести тротуары и обновить парковку», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что лицей №8 откроется после 4-летнего ремонта. Также 1 сентября в Томске откроется новая школа на улице Демьяна Бедного.