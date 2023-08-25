«Все готово к учебному году»: новая школа в Томске откроется 1 сентября

В школе завершается сборка оборудования, проводится уборка помещений. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Уже 1 сентября новая школа на улице Демьяна Бедного в Томске примет учеников. В мэрии города рассказали, что и.о. мэра Михаил Ратнер проверил готовность этой школы и еще двух к новому учебному году.

«В школе завершается сборка оборудования, проводится уборка помещений», - рассказали в пресс-службе мэрии об итогах визита в новую школу.

И.о. мэра поручил организовать освещение на подходе к школе со стороны улицы Пришвина и убрать тротуар после строительства.

Также представители мэрии побывали в школе №45, где учатся дети с ОВЗ. В этом году в школе благодаря нацпроекту открыты мастерские, в которых дети будут заниматься домоводством, швейным, гончарным, столярным делом и т.д. Еще одной точкой стала гимназия №26, где ремонтировали проезжую часть, тротуары и саму территорию учреждения.

Напомним, что в мэрии поручили закрыть раскопки возле школ и детских садов к 1 сентября.