«Отказ в понижении ставок»: в Томске выявили коммерческий подкуп на аукционах

Уголовное дело в отношении новосибирца отправили в суд. Фото: Сиб.фм

В Томской области будут судить жителя Новосибирска, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области. Следствие полагает, что 35-летний мужчина работал в организации, которая продавала электронную технику, и передал деньги представителям двух компаний, которые участвовали в аукционах по поставке компьютерной техники в медучреждения Томской области.

«Денежные средства передавались за отказ участников аукциона в понижении ставок», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По результатам этих аукционов договора на поставку техники заключили по начальной цене, хотя в условиях честной конкурентной борьбы эта цена могла быть снижена. Сумма подкупов превысила 8,1 миллионов.

Уголовное дело в отношении новосибирца отправили в суд. А дела в отношении получателей этих подкупов уже рассматривается в суде.

Также в Томской области будут судить пилота самолета, который пострадал при посадке.