«Врезался в ограждение»: пилота поврежденного в Каргаске самолета будут судить

Ущерб, который получил собственник самолета, оценили в три миллиона рублей. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилота самолета, который совершил аварийную посадку в Каргаске Томской области, будут судить. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, командир воздушного судна обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за чего был причинен крупный ущерб.

Следствие полагает, что в мае 2022 года мужчина был пилотом самолета, который летел из Нового Уренгоя в Каргасок.

«При заходе на посадку в пункте назначения он допустил нарушение техники пилотирования», - уточнили в прокуратуре.

В результате самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Ущерб, который получил собственник самолета, оценили в три миллиона рублей. Уголовное дело будут рассматривать в Каргасокском районном суде.

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