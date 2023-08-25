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НовостиОбщество25 августа 2023 6:09

В Томске внепланово проверили штольни после трагедии в Москве

Томские дренажные штольни начали строить в 1991 году
Александра Тайбатрова
Коллектор – это несколько горных выработок протяженностью около двух километров

Коллектор – это несколько горных выработок протяженностью около двух километров

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошла внеплановая проверка дренажных штолен в Лагерном саду, сообщили в мэрии. Проверку инициировали после гибели людей в Москве во время экскурсии по коллекторам.

«Особое внимание они уделили соблюдению мер по ограничению доступа посторонних лиц в сооружения», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Томские штольни начали строить в 1991 году, чтобы обеспечить отвод грунтовых вод в Лагерном саду и избежать оползней. Коллектор – это несколько горных выработок протяженностью около двух километров. Они находятся на глубине 50 метров, в них есть 19 сквозных фильтров и восемь гидронаблюдательных скважин. В результате проверки специалисты выяснили, что фильтры нужно почистить.

В мэрии напомнили, что в штольни нельзя попасть просто из любопытства, сюда допускают только сотрудников для их обслуживания.

Напомним, что под детской площадкой в Томске нашли фундамент старинного дома.