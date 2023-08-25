В Томске внепланово проверили штольни после трагедии в Москве

Коллектор – это несколько горных выработок протяженностью около двух километров Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошла внеплановая проверка дренажных штолен в Лагерном саду, сообщили в мэрии. Проверку инициировали после гибели людей в Москве во время экскурсии по коллекторам.

«Особое внимание они уделили соблюдению мер по ограничению доступа посторонних лиц в сооружения», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Томские штольни начали строить в 1991 году, чтобы обеспечить отвод грунтовых вод в Лагерном саду и избежать оползней. Коллектор – это несколько горных выработок протяженностью около двух километров. Они находятся на глубине 50 метров, в них есть 19 сквозных фильтров и восемь гидронаблюдательных скважин. В результате проверки специалисты выяснили, что фильтры нужно почистить.

В мэрии напомнили, что в штольни нельзя попасть просто из любопытства, сюда допускают только сотрудников для их обслуживания.

Напомним, что под детской площадкой в Томске нашли фундамент старинного дома.