«Подземных ходов нет»: в переулке Кононова в Томске провели раскопки

По итогам археологических изысканий под детской площадкой нашли конструкции подвала и лоток ливневки Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На детской площадке в одном из дворов Томска обнаружили фундамент здания XIX века. Пресс-служба администрации Томской области уточняет, что провал на площадке в переулке Кононова, 15/2 образовался еще в мае 2022 года. А сейчас региональный комитет по охране объектов культурного наследия провел здесь археологические изыскания.

«Место расположения участка является частью исторического района Уржатка и часто затапливалось рекой», - говорится в сообщении.

В XIX веке этот район активно застраивали, он был довольно крупным торговым районом. Исследования показали, что на месте провала н детской площадке когда-то был деревянный дом, который сгорел. В 50-е годы прошлого века на этом месте появился другой дом, который позже тоже сгорел. А в 2021 году на этом месте обустроили детскую площадку.

По итогам археологических изысканий под детской площадкой нашли конструкции подвала и лоток ливневки. А вот подземных ходов здесь не обнаружили. Эксперты пришли к выводу, что размещать здесь детскую площадку небезопасно.