«Получили не менее 6,6 миллионов»: в Томске раскрыли подпольное казино

Деятельность незаконного казино пресекли, а все оборудование изъяли Фото: Юрий СОКОЛОВ

Трех жителей Томской области обвиняют в организации незаконной игровой деятельности. В прокуратуре Томской области рассказали, что, по версии следствия, они организовывали азартные игры вне игровой зоны в Томске. Происходило это с августа 2021 года до декабря 2022 года, а целью обвиняемых был заработок.

«Мужчины арендовали нежилое помещение на территории города, где организовали проведение азартных игр в «покер», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

В СК по Томской области рассказали, что обвиняемые использовали специальное оборудование – покерные столы, фишки, карты. У нелегального казино был свой график работы, сюда подбирали крупье. А в январе этого года они привлекли к незаконной деятельности еще одного знакомого. В результате организаторы подпольного казино заработали как минимум 6,6 миллионов рублей. Их деятельность пресекли в марте этого года, все оборудование при этом изъяли.

Дело передали в Советский районный суд, где его и будут рассматривать. Известно, что фигуранты дела свою вину признали.

Напомним, что дело о пожаре в многоквартирном доме на улице Салтыкова-Щедрина в Томске передали в суд.