В соседнем Кузбассе нашли окаменелости хищного динозавра мелового периода

Фото: "Сибдепо"

Губернатор Кузбасса сообщил о дрейвнейшей находке, которая стала первой в стране. Ученые обнаружили на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском МО окаменелости теропода. Отмечается, что это хищный динозавр мелового периода. Фрагмент скелета нашел экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. Об этом сообщает портал "Сибдепо".

«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад»,- подчеркнул губернатор Кузбасса.

Также отмечается, что по предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой, около 2 метров в длину с учетом хвоста. На данном этапе ученые определили, что ископаемые остатки, с большей вероятностью, принадлежат представителю семейства дромеозаврид.