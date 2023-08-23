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НовостиОбщество23 августа 2023 12:02

«Дорога и тротуары»: ремонт улицы Киевской в Томске завершен

На улице Киевской в Томске уложили 7800 «квадратов» нового асфальта
Александра Тайбатрова
На Киевской заменили 7800 квадратных метров асфальта

На Киевской заменили 7800 квадратных метров асфальта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завершили ремонт улицы Киевской, отчитались в мэрии. Здесь заменили 7800 квадратных метров асфальта и уложили новую плитку на тротуарах на площади 4600 квадратных метров.

«Рабочие уже закончили ремонт проезжей части на улице Клюева и автодороге Томск-Мариинск», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

На улице Беринга накануне подрезали стыки, асфальтировали парковки и остановки, укладывали асфальт. Также новый асфальт на площади более 1100 квадратных метров уложили на улице Красноармейской.

Напомним, что участок улицы Киевской в Томске перекроют до 28 августа.