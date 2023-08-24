Томский Роспотребнадзор перечислил правила выбора школьного рюкзака

Фото: Анна КОВАЛЕВА

Пока ребенок не перешел в старые классы, ему следует носить не ранец, а рюкзак. Его края не должны упираться ни в затылок, ни в поясницу, поэтому не следует приобретать специализированную школьную сумку на вырост. Лучше купить изделие с ортопедической спинкой, подушечки которой повторяют изгибы позвоночника. Есть и другие правила выбора рюкзака. Их перечислила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области.

«На спинке должен быть воздухообмен - мягкая подкладка из сетчатой ткани. Она не позволит спине ребенка потеть при контакте с ранцем. Рюкзак для подростка лучше выбирать с ребрами жесткости в спинке. Это лучше, чем бесформенный мешок», - говорится в сообщении.

Лучше всего подойдет прочная водонепроницаемая ткань. Если у ранца будет непромокаемое дно, его можно будет без последствий поставить в лужу.

Фото: Анна КОВАЛЕВА

Рекомендуемая ширина регулируемых лямок – 4-5 см. Хорошо, если внутри будет упругий наполнитель.

Нужно выбирать рюкзак с закрывающимися накладными карманами, желательно с боковым отделением для бутылки с питьевой водой.

Чем больше светоотражающих элементов в декоре рюкзака, тем лучше.

В ведомстве также уточнили, что вес груза, который переносит учащийся начальной школы, не должен превышать 700 граммов. Для детей постарше допустима нагрузка 1 кг.

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