«Минимум 8 тысяч рублей»: стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Томске в 2023 году

При подсчетах учитывались минимальные цены в известных магазинах города Фото: Анна Ковалёва

Август – пора докупать то, что еще не успели приобрести родители школьников перед началом учебного года. Журналистка «Комсомольской правды – Томск» обошла десяток известных в городе магазинов и подсчитала, во сколько минимум обойдется в 2023 году собрать ребенка в школу.

Фото: Анна Ковалёва

При подсчетах издание ориентировалось на те товары, которые необходимы в начальной школе, так как в средних и старших классах требуются различные дополнительные предметы – от циркуля до папки-скоросшивателя.

По таким минимальным ценам в начале последнего летнего месяца удалось найти базовые канцелярские принадлежности:

Тетради в клетку 10 шт. – по 5 руб., всего 50 руб.

Тетради в косую линейку 10 шт. - по 14 руб., всего 140 руб.

Обложки для тетрадей (набор 10 шт.) – 25 руб.

Дневник – 99 руб.

Обложка для дневника – 21 руб.

Обложки для учебников (10 шт.) – по 21,30 руб., всего 213 руб.

Пенал тубус – 49 руб.

Фото: Анна Ковалёва

Подставка для учебников пластиковая – 149 руб.

Ручки синие 2 шт. – по 3,4 руб., всего 7 руб. (округл.)

Ручка зеленая – 5 руб.

Линейка – 11 руб.

Ластик – 9 руб.

Карандаш простой – 4 руб.

Карандаши цветные (набор, 6 цветов) – 46 руб.

Кисть для рисования (№5, белка) – 33 руб.

Точилка с контейнером – 25 руб.

Пластилин (набор, 6 цветов) – 54 руб.

Дощечка для работы над поделками – 109 руб.

Альбом для рисования (А4, 8 листов) – 16 руб.

Краски акварельные (6 цветов) – 39 руб.

Гуашь (набор, 6 цветов) - 77 руб.

Стаканчик для кисти – 39 руб.

Белый картон (20 листов) – 65 руб.

Бумага цветная (А4, 8 листов) – 9 руб.

Картон цветной – 29 руб.

Клей ПВА – 23 руб.

Клей-карандаш – 69 руб.

Ножницы – 69 руб.

Папка для тетрадей на молнии – 179 руб.

Одежда, обувь:

Рубаха повседневная и жилет-обманка (для мальчика) – 699 руб.

Рубаха белая (для мальчика) – 499 руб.

Галстук (для мальчика) – 49 руб.

Брюки или бабочка (для мальчика) – 499 руб.

Юбка – 1499 руб.

Блузка повседневная – 799 руб.

Блузка белая – 499 руб.

Носки – 60 руб.

Футболка для физкультуры – 499 руб.

Спортивные брюки – 399 руб.

Спортивная обувь – 799 руб.

Школьная обувь – 499 руб.

Дополнительные принадлежности:

Ланч-бокс пластиковый – 91 руб.

Постер с таблицей умножения – 109 руб.

Счетные палочки – 49 руб.

Блокнот для записи слов – 150 руб.

Куда сложить:

Сумка для сменной обуви – 249 руб.

Рюкзак формованный – 1499 руб. со скидкой.

Фото: Анна Ковалёва

Итого, размер затрат на одного ребенка составляет порядка 8 тысяч рублей без учета покупки дополнительных товаров.

Уточним, что при подсчетах не учитывались сменные вещи – например, вторая юбка. Также в итоговую сумму не заложены банты для волос, уличная обувь, куртки и тому подобные предметы гардероба, поскольку их в обязательном порядке покупают и не в связи со школой.

Интересно, что проведенное томским изданием мини-исследование подтвердило свежие данные аналитиков сервиса «Авито». Они подсчитали, что в 2023 году в России сборы в школу в среднем обойдутся для девочки в 8200 рублей, а для мальчика в 8490 рублей.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в лицее №8 в областном центре начали принимать помещения после ремонта