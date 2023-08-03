«Минимум 8 тысяч рублей»: стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Томске в 2023 году

При подсчетах учитывались минимальные цены в известных магазинах города
Фото: Анна Ковалёва
Август – пора докупать то, что еще не успели приобрести родители школьников перед началом учебного года. Журналистка «Комсомольской правды – Томск» обошла десяток известных в городе магазинов и подсчитала, во сколько минимум обойдется в 2023 году собрать ребенка в школу.
Фото: Анна Ковалёва
При подсчетах издание ориентировалось на те товары, которые необходимы в начальной школе, так как в средних и старших классах требуются различные дополнительные предметы – от циркуля до папки-скоросшивателя.
По таким минимальным ценам в начале последнего летнего месяца удалось найти базовые канцелярские принадлежности:
Тетради в клетку 10 шт. – по 5 руб., всего 50 руб.
Тетради в косую линейку 10 шт. - по 14 руб., всего 140 руб.
Обложки для тетрадей (набор 10 шт.) – 25 руб.
Дневник – 99 руб.
Обложка для дневника – 21 руб.
Обложки для учебников (10 шт.) – по 21,30 руб., всего 213 руб.
Пенал тубус – 49 руб.
Фото: Анна Ковалёва
Подставка для учебников пластиковая – 149 руб.
Ручки синие 2 шт. – по 3,4 руб., всего 7 руб. (округл.)
Ручка зеленая – 5 руб.
Линейка – 11 руб.
Ластик – 9 руб.
Карандаш простой – 4 руб.
Карандаши цветные (набор, 6 цветов) – 46 руб.
Кисть для рисования (№5, белка) – 33 руб.
Точилка с контейнером – 25 руб.
Пластилин (набор, 6 цветов) – 54 руб.
Дощечка для работы над поделками – 109 руб.
Альбом для рисования (А4, 8 листов) – 16 руб.
Краски акварельные (6 цветов) – 39 руб.
Гуашь (набор, 6 цветов) - 77 руб.
Стаканчик для кисти – 39 руб.
Белый картон (20 листов) – 65 руб.
Бумага цветная (А4, 8 листов) – 9 руб.
Картон цветной – 29 руб.
Клей ПВА – 23 руб.
Клей-карандаш – 69 руб.
Ножницы – 69 руб.
Папка для тетрадей на молнии – 179 руб.
Одежда, обувь:
Рубаха повседневная и жилет-обманка (для мальчика) – 699 руб.
Рубаха белая (для мальчика) – 499 руб.
Галстук (для мальчика) – 49 руб.
Брюки или бабочка (для мальчика) – 499 руб.
Юбка – 1499 руб.
Блузка повседневная – 799 руб.
Блузка белая – 499 руб.
Носки – 60 руб.
Футболка для физкультуры – 499 руб.
Спортивные брюки – 399 руб.
Спортивная обувь – 799 руб.
Школьная обувь – 499 руб.
Дополнительные принадлежности:
Ланч-бокс пластиковый – 91 руб.
Постер с таблицей умножения – 109 руб.
Счетные палочки – 49 руб.
Блокнот для записи слов – 150 руб.
Куда сложить:
Сумка для сменной обуви – 249 руб.
Рюкзак формованный – 1499 руб. со скидкой.
Фото: Анна Ковалёва
Итого, размер затрат на одного ребенка составляет порядка 8 тысяч рублей без учета покупки дополнительных товаров.
Уточним, что при подсчетах не учитывались сменные вещи – например, вторая юбка. Также в итоговую сумму не заложены банты для волос, уличная обувь, куртки и тому подобные предметы гардероба, поскольку их в обязательном порядке покупают и не в связи со школой.
Интересно, что проведенное томским изданием мини-исследование подтвердило свежие данные аналитиков сервиса «Авито». Они подсчитали, что в 2023 году в России сборы в школу в среднем обойдутся для девочки в 8200 рублей, а для мальчика в 8490 рублей.
Фото: Анна Ковалёва
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в лицее №8 в областном центре начали принимать помещения после ремонта