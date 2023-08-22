«Ущерб более 7 миллионов»: дело о пожаре на крыше дома в Томске передали в суд

В результате пожара кровля частично обрушилась. Фото: СУ СК России по ТОмской области

Трех работников ООО «Сервис» обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего произошел пожар в жилом доме на улице Салтыкова-Щедрина, 37 в Томске. В прокуратуре Томской области рассказали, что, по версии следствия, что в ноябре 2022 года слесарь-сантехник и электрогазосварщик по заявке жителей дома меняли поврежденный участок трубы на чердаке.

«В процессе резки металла и его последующей электрической сварки они не обеспечили защиту теплоизоляционных материалов и деревянных конструкций кровли от искр», - рассказали о подробностях в облпрокуратуре.

После проведения работ сотрудники ООО «Сервис» ушли с чердака и не убедились, что после работ нет возгорания. Третьим обвиняемым стал главный инженер компании, который не проконтролировал работу подчиненных.

Между тем, раскаленные частицы металла попали на горючие элементы крыши, они начали тлеть, а потом – загорелись. В результате пожара кровля дома частично обрушилась, а ущерб от пожара оценили в семь миллионов рублей. В СК по Томской области уточнили, что обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Томска.

Квартиры верхних этажей в доме, где горела крыша, осматривала специальная комиссия. А ремонт крыши обещали завершить до конца августа.