В школах №38 и №47 Томска продолжается капремонт

В школе №38 ремонтируют здание, а в школе №47 – спортивный зал Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжается капитальный ремонт двух школ - №38 и №47. В мэрии рассказали, что его проведение проконтролировал заммэра по строительству и архитектуре. В школе №38 ремонтируют здание, а в школе №47 – спортивный зал.

«Работы здесь ведутся в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В школе №38 на улице Ивана Черных укрепляют фундамент, меняют кровлю, окна, двери, ремонтируют фасад и помещения, устанавливают новые ограждения. Также в планах – замена коммуникаций и ремонт тира, а по отдельному контракту – и благоустройство территории. Готовность ремонта оценили в 60%, завершить его должны до конца ноября.

В школе №47 на улице Пушкина ремонтируют спортзал. Здесь отремонтируют крышу, фасад, отмостки, крыльцо, заменят коммуникации. Но уровень выполнения работ вызвал у проверяющих нарекания. Темпы ремонта – низкие, а рабочих на объекте недостаточно. Департамент капстроительства мэрии будет контролировать ремонт в школе каждый день, а в пятницу пройдет еще одна проверка.

Напомним, что в мэрии поручили закрыть все раскопки возле школ и детских садов к 1 сентября.