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НовостиОбщество22 августа 2023 13:02

Раскопки возле школ и детских садов в Томске завершат к 1 сентября

Почти на 140 участках в Томске ведутся работы на подземных сетях
Александра Тайбатрова
В случае превышения сроков работ и благоустройства ресурсники будут оштрафованы. Фото: Анна Ковалева

В случае превышения сроков работ и благоустройства ресурсники будут оштрафованы. Фото: Анна Ковалева

По состоянию на 22 августа в Томске насчитали 138 открытых раскопок, сообщает мэрия города. И.о. мэра Михаил Ратнер поручил, чтобы к первому сентября все раскопки возле школ и детских садов были закрыты.

«В случае превышения сроков работ и благоустройства ресурсники будут оштрафованы – такое поручение дано санитарной милиции», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Безопасность подходов к школам и детским садам будет контролировать департамент образования в радиусе 50 метров от них раскопок быть не должно.

Напомним, что в Томской области ремонтируют тротуары и дороги возле школ и детских садов.