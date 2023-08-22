Победитель томского «Праздника топора» опроверг намерения пропить выигрыш

Александр Матерков с работой «Воспитание» стал победителем фестиваля в номинации «Парковая скульптура» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Победитель фестиваля «Праздник мастеров» и автор работы «Воспитание» Александр Матерков из Башкортостана рассказал, что не собирается пропивать свой выигрыш. После оглашения результатов «Праздника топора» некоторые СМИ написали, что Александр якобы собирается потратить призовые деньги на алкоголь. Почему он так сказал, Матерков объяснил корреспонденту «Аргументы и факты – Томск». По его словам, вопрос об использовании денег он посчитал некорректным.

«Считать чужие деньги не красиво, поэтому я и решил ей ответить таким образом», - объяснил победитель.

Также Александр объяснил, как ему пришла идея создать такую скульптуру. Оказывается, за основу была взята расхожая карикатура, в которой папа Карло наказывает Буратино и забивает в него гвозди. А никакого тайного смысла, по словам мастера, в его работе нет.

Ранее в Томской области огласили победителей «Праздника топора».