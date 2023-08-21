«Праздник топора»: подведены итоги томского фестиваля мастеров

В воскресенье, 20 августа, были подведены итоги фестиваля народных ремесел «Праздник топора» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В воскресенье, 20 августа, были подведены итоги фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Кто стал лучшим мастером по работе с деревом, берестой, глиной и металлом, озвучили в администрации Томской области.

В номинации «Резчики по дереву» первое место заняла работа «Старый Томск» участника из Кемеровской области. Второе место присудили мастеру из Кировской области, а третье – участнику из Алтайского края.

Лучшей «Парковой скульптурой» стала работа «Воспитание», которую выполнил мастер из Башкортостана. Второе место присудили работе «Цой жив», и третье – «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» (обе работы выполнили мастера из Хабаровского края).

Среди мастеров по обработке бересты победителей выбирали в пяти номинациях. Призы получили участники из Иркутской, Томской, Новгородской, Кемеровской областей, Красноярского, Пермского края, Якутии.