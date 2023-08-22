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НовостиОбщество22 августа 2023 6:07

Более 2000 человек посетили фестиваль «Томский перекресток»

Под Томском проходил фестиваль авторской песни
Александра Тайбатрова
Фестиваль собрал исполнителей из Москвы, Зеленогорска, Челябинска, Томска, Красноярска и других городов

Фестиваль собрал исполнителей из Москвы, Зеленогорска, Челябинска, Томска, Красноярска и других городов

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В минувшие выходные проходил фестиваль бардовской песни «Томский перекресток». В мэрии Томска рассказали, что его посетили более 2000 человек. Причем многие приезжали сюда с палатками.

«Фестиваль собрал исполнителей из Москвы, Зеленогорска, Челябинска, Томска, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Назарово, Кольцово, Барнаула, Усть-Каменогорска, Железногорска, Юрги, Междуреченска, Прокопьевска и других городов», - перечислили в пресс-службе мэрии.

Больше всего зрителей собрал гала-концерт дуэта Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова. Также на «Томском перекресте» выступили Анатолий Киреев, Алексей Вдовин, Александр Перов и другие исполнители.

Напомним, что 26 августа в Томске отметят праздник коренных малочисленных народов Севера «Большая рыба».