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НовостиОбщество22 августа 2023 5:19

«Обряды и гонки на лодках»: праздник коренных народов Севера отметят в Томске

В Томске на Белом озере 26 августа пройдет праздник «Большая рыба»
Александра Тайбатрова
Все желающие смогут примерить национальные костюмы и сделать яркие фотографии

Все желающие смогут примерить национальные костюмы и сделать яркие фотографии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 26 августа, не Белом озере в Томске состоится праздник коренных малочисленных народов Севера «Большая рыба». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что мероприятие будет проходить с 15.00 до 19.00.

«Праздник «Большая рыба» является важным культурным наследием северных народов и означает начало клева и сезона ловли рыбы», — рассказала президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта Куп» Тамара Усатова.

Гостей праздника ждет много интересного. Все желающие смогут примерить селькупские костюмы и сделать яркие фотографии, узнать о секретах народных ремесел и рукоделия. Также на фестивале проведут национальные игры и обряды, например, «Поклонение духу воды». В программе праздника значатся гонки на специальных лодках, которые коренные народы Севера используют, чтобы сплавляться по таежным рекам.

Напомним, что 1 сентября на Белом озере пройдет еще один праздник.