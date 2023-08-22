«Обряды и гонки на лодках»: праздник коренных народов Севера отметят в Томске

Все желающие смогут примерить национальные костюмы и сделать яркие фотографии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 26 августа, не Белом озере в Томске состоится праздник коренных малочисленных народов Севера «Большая рыба». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что мероприятие будет проходить с 15.00 до 19.00.

«Праздник «Большая рыба» является важным культурным наследием северных народов и означает начало клева и сезона ловли рыбы», — рассказала президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта Куп» Тамара Усатова.

Гостей праздника ждет много интересного. Все желающие смогут примерить селькупские костюмы и сделать яркие фотографии, узнать о секретах народных ремесел и рукоделия. Также на фестивале проведут национальные игры и обряды, например, «Поклонение духу воды». В программе праздника значатся гонки на специальных лодках, которые коренные народы Севера используют, чтобы сплавляться по таежным рекам.

Напомним, что 1 сентября на Белом озере пройдет еще один праздник.