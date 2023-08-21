В Томске 1 сентября пройдет праздник на Белом озере

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно в России начало учебного года празднуют 1 сентября. В этот день принято поздравлять не только школьников, студентов и учителей, но и родителей. Ретро FM Томск подготовил зажигательный праздник для всей семьи на Белом озере!

На любой праздник принято дарить подарки. День знаний – не исключение. Участвуйте в наших конкурах и получайте ценные призы! Что для этого нужно? Просто прийти на Белое озеро 1 сентября и присоединиться к нашему празднику!

С 12:00 до 17:00 на площадке будет проходить праздничная программа: творческие мастер-классы, семейные соревнования, конкурсы, подарки и игры на свежем воздухе! Победители состязаний получат призы и подарки от наших партнёров!

Организатор мероприятия: Ретро FM Томск.