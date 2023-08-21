В Томске отчитались о готовности школ к учебному году

В школах Томска проведены все необходимые регламентные работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Практически все школы Томска уже готовы принять учеников, сообщает пресс-служба мэрии. 1 сентября двери распахнут 66 томских школ, и 64 из них уже готовы к занятиям. Еще в двух работы подходят к концу – это лицей №8 и новая школа №4 на улице Демьяна Бедного.

«В школах Томска проведены все необходимые регламентные работы», - заверили в мэрии.

Так, в школах проверили состояние всего оборудования, провели ремонт, навели порядок на территориях.

Ранее в Томске проверяли, как идет ремонт в четырех школах. А еще возле школ и детских садов ремонтируют дороги и тротуары.