Лицей №8 Томска откроется 1 сентября после 4-летнего капремонта

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Владимира Мазура

Лицей №8 Томска вновь откроется после капитального ремонта, который длился четыре года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. За четыре года в лицее отремонтировали кровлю, поменяли коммуникации, привели в порядок спортзал и учебные классы.

«Но если к состоянию здания вопросов нет, то спортивная площадка лицея тоже должна стать современнее», - отметил губернатор Мазур.

Руководитель региона сообщил, что поручил мэрии подсчитать, сколько денег необходимо на переоборудование площадки.

Пока шел капремонт, учащиеся лицея №8 учились в разных школах. Но скоро они вернутся в родное учреждение. В лицей уже привезли новую мебель и оборудование.

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