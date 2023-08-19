«Не реже трех раз в неделю»: томичам рассказали о физактивности для детей

Детям и подросткам с 5 до 18 лет следует посвящать в среднем не менее 60 минут в день занятиям физически активной деятельностью Фото: Алиса ТИТКО

Врач по медицинской профилактике томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Матвеева рассказала, как часто детям нужна физическая активность и как долго должны продолжаться такие занятия. Информацию опубликовал департамент здравоохранения Томской области.

Мария Матвеева отметила, что к физической активности для дошколят относят подвижные игры на воздухе, движения во время музыкальных занятий, гимнастику и т.д. А что касается обязательных занятий по физкультуре, то для детей от трех до семи лет их нужно проводить три раза в неделю. Для трех- и четырехлеток такие занятия должны длиться 20-25 минут. А для тех ребят, кому от пяти до семи лет, гимнастика может длиться от 25 до 30 минут.

«Детям и подросткам с 5 до 18 лет следует посвящать в среднем не менее 60 минут в день занятиям физически активной деятельностью средней или высокой интенсивности», - рассказала Мария Матвеева и подчеркнула, что предпочтение лучше отдавать аэробной нагрузке, а занятия надо проводить хотя бы три раза в неделю.

Если ребенок ведет малоподвижный образ жизни, он может страдать ожирением, у него могут наблюдаться проблемы со здоровьем, эмоциональным состоянием, сном.

Также специалист рекомендовала проводить физкультминутки на уроках: это окажет хорошее влияние на учеников. Достаточно 1-2 минут зарядки в течение урока, когда ученики уже начинают утомляться.