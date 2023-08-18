Томский вуз будет сотрудничать с Белорусским институтом стандартизации

В этом году в Томск приедет делегация БелГИСС. Фото: Telegram-канал Виктора Рулевского

ТУСУР заключил договор о сотрудничестве с Белорусским институтом стандартизации и сертификации на форуме «Армия-2023». Об этом в своем Telegram-канале написал ректор вуза Виктор Рулевский и назвал это соглашение «долгожданным».

«Одно из приоритетных направлений будущей работы — нитридные технологии», - отметил ректор ТУСУРа.

Сообщается, что использование этих технологий поможет сделать изделия меньше и надежнее. А едины е стандарты можно будет использовать в производстве самой разной техники. Специалистам вуза предстоит систематизировать имеющуюся информацию и переучить специалистов.

Также Виктор Рулевский сообщил, что в этом году в Томск приедет делегация БелГИСС.

Ранее разработки Томского госуниверситета вызвали интерес у военных на форуме «Армия-2023».