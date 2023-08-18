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НовостиОбщество18 августа 2023 11:15

«Армия-2023»: военные заинтересовались разработками томского вуза

Разработки Томского госуниверситета вызвали интерес на форуме «Армия-2023»
Александра Тайбатрова
ТГУ представил на форуме 11 разработок

ТГУ представил на форуме 11 разработок

Фото: Пресс-служба ТГУ

Разработки Томского государственного университета, которые вуз представил на форуме «Армия-2023», заинтересовали военных. Как сообщили в пресс-службе вуза, интерес вызвали система навигации для безопасности, радиолокатор для обнаружения беспилотников, радиотомограф, который может обнаруживать живых людей за преградами и т.д. Всего ТГУ представил на форуме 11 своих разработок.

«Некоторые разработки ТГУ в сфере безопасности уже получили федеральную и региональную поддержку», - рассказали в пресс-службе вуза.

Напомним, что форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. Томскую делегацию представляют три вуза и семь предприятий.