«Две квартиры и жилой дом»: продажу имущества томского экс-чиновника отменили

Экс-замгубернатора оформил фиктивные сделки по продаже квартир в Томске и Москве, а также жилого дома с участком в Анапе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал ничтожными сделки по продаже недвижимости бывшего заместителя губернатора Томской области. В прокуратуре региона уточнили, что в отношении экс-чиновника расследуют дело о растрате 79 миллионов рубле й, выделенных на разработку концепции студгородка в Томске. В рамках его расследования и выявлены неправомерные действия с недвижимостью.

«Установлено, что бывший заместитель губернатора принял меры к фиктивному переоформлению принадлежащего ему недвижимого имущества на родственников», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

С апреля по июль прошлого года экс-замгубернатора оформил фиктивные сделки по продаже своего имущества – квартир в Томске и Москве, а также жилого дома с участком в Анапе. В результате имущество, которое оценили более чем в 100 миллионов рублей, перешло в собственников родственников бывшего чиновника.

Прокуратура потребовала признать эти сделки недействительными, так как совершили их, чтобы избежать взыскания на имущество. Суды в Томске, Москве и Анапе поддержали эти требования. Сейчас дело экс-губернатора находится в суде, а его имущество арестовано.

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