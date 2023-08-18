Томских бизнесменов приговорили к колонии за обман дольщиков на Красноармейской

По решению суда фигуранты получили по четыре и шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Фото: Сиб.фм

В Томске осудили руководителей двух коммерческих компаний за мошенничество и причинение имущественного ущерба. В прокуратуре Томской области уточнили, что приговор суда вынесен в отношении руководителей ООО «Торговый дом Прогресс-с» и ООО «Компания АСПЕКТ». Компании вели строительство дома на улице Красноармейской, 7 и реализовывали объекты долевого строительства.

«Обязательства по договорам они не исполнили, денежные средства потратили в личных целях», - прокомментировали в облпрокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что директор одной из фирм пыталась похитить три миллиона, которые планировалось направить обманутым дольщикам для возмещения вреда.

В результате этих действий пострадали восемь человек, в том числе ребенок. А сумму ущерба оценили в 12 миллионов рублей. По решению суда фигуранты получили по четыре и шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную.