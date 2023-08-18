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НовостиОбщество18 августа 2023 10:46

«Ночь кино»: в Томске бесплатно покажут три российских фильма

Томичей 26 августа приглашают на бесплатные показы российских фильмов
Александра Тайбатрова
Вход на кинопоказы будет свободным

Вход на кинопоказы будет свободным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 26 августа состоится акция «Ночь кино». Пресс-служба мэрии сообщает, что томичи смогут бесплатно увидеть три российских фильма. В 16.00 начнется показ «Чебурашки» (6+). В 15.12 можно будет увидеть «Вызов» (12+), а в 21.15 – «Праведник» (12+).

«Дополнительная информация по телефону 51-44-36», - добавили в мэрии.

Фильмы можно будет увидеть в зрелищном центре «Аэлита».

А на фестивале "Праздник топора" 18 августа выступит группа "Калинов мост".