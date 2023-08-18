«Областной фестиваль»: на «Празднике топора» открылась концертная площадка

Концерт рок-группы «Калинов мост» начнется в 20.30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 августа, на фестивале «Праздник топора» под Томском начала работать концертная площадка. В пресс-службе обладминистрации уточнили, что в 13.00 начался областной фестиваль «ВИА FEST», на котором выступают вокально-инструментальные ансамбли и кавер-группы.

«В 20.30 начнется концерт группы «Калинов мост», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Более насыщенную культурную программу организаторы обещают завтра, 19 августа. В 11.40 на главной сцене парка «Околица» начнется выступление Большого JAZZ-оркестра, коллектива «Сибирский диксиленд» и Ирины Родилес. В 14.00 гостей праздника приглашают на концерт кемеровского Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». А в 20.00 выступит Сергей Павловский.

Организаторы напоминают, что на фестивале запрещено использовать квадрокоптеры, за нарушение грозит штраф.