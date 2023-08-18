Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ТЭП Богашево» из-за нарушения антимонопольного законодательства. Предприятие было намерено вывести из эксплуатации единственную котельную и оставить все поселение без тела, сообщили в ведомстве.

«Предприятие является единой теплоснабжающей организацией на территории Богашевского сельского поселения и эксплуатирует единственную в поселении газовую котельную, соответственно является субъектом естественной монополии», — говорится в сообщении.

В УФАС рассказали, что ТЭП Богашево сообщило в местную администрацию о намерении вывести из эксплуатации котельную. Это решение обосновали тем, что в настоящее время не действует механизм компенсации выпадающих доходов и погашения задолженности за газ и организация несет убытки.

Такое решение повлекло бы отключением теплоснабжения во всем Богашевском поселении. Другого источника тепла в населенном пункте нет.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что компания злоупотребила своим положением.

«Действия ТЭП Богашево направлены на получение дополнительной выгоды за счет компенсации расходов на эксплуатацию объектов теплоснабжения из бюджета муниципального образования в обход установленного порядка компенсации расходов теплоснабжающих организаций», — уточнили в ведомстве.

Также вывод из эксплуатации единственной котельной нарушает права всех потребителей тепловой энергии в селе Богашево.

На предприятие возбуждено дело. Рассмотрение дела назначено на 31 августа 2023 года.