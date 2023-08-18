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НовостиОбщество18 августа 2023 6:21

Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную

Предприятие было намерено вывести из эксплуатации единственную котельную и оставить все поселение без тела
Алёна Мищенко
Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную

Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ТЭП Богашево» из-за нарушения антимонопольного законодательства. Предприятие было намерено вывести из эксплуатации единственную котельную и оставить все поселение без тела, сообщили в ведомстве.

«Предприятие является единой теплоснабжающей организацией на территории Богашевского сельского поселения и эксплуатирует единственную в поселении газовую котельную, соответственно является субъектом естественной монополии», — говорится в сообщении.

В УФАС рассказали, что ТЭП Богашево сообщило в местную администрацию о намерении вывести из эксплуатации котельную. Это решение обосновали тем, что в настоящее время не действует механизм компенсации выпадающих доходов и погашения задолженности за газ и организация несет убытки.

Такое решение повлекло бы отключением теплоснабжения во всем Богашевском поселении. Другого источника тепла в населенном пункте нет.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что компания злоупотребила своим положением.

«Действия ТЭП Богашево направлены на получение дополнительной выгоды за счет компенсации расходов на эксплуатацию объектов теплоснабжения из бюджета муниципального образования в обход установленного порядка компенсации расходов теплоснабжающих организаций», — уточнили в ведомстве.

Также вывод из эксплуатации единственной котельной нарушает права всех потребителей тепловой энергии в селе Богашево.

На предприятие возбуждено дело. Рассмотрение дела назначено на 31 августа 2023 года.