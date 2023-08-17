«Боррелиоз и энцефалит»: почти 90 томичей заразились клещевыми инфекциями

Болезнь Лайма (боррелиоз) выявлена у 57 человек, 18 из которых дети Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом сезоне 89 томичей заразились клещевыми инфекциями, рассказали в управлении Роспотребнадзора Томской области. У 32 человек, в том числе у 13 детей, лабораторно подтвердился клещевой энцефалит. Болезнь Лайма (боррелиоз) выявлена у 57 человек, 18 из которых дети.

«Случаи присасываний продолжаются», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, за неделю, с 10 по 16 августа, от клещей пострадали почти 200 человек в Томской области, в том числе 36 детей. Больше всего случаев в Томске – 117, из них 18 – это дети.

Ранее томские ученые нашли в Казахстане два вида малоизученных клещей на летучих мышах.