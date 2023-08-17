Томские ученые нашли в Казахстане два вида малоизученных клещей на летучих мышах

Фото: Томский государственный университет

Биологи Томского государственного университета выявили в южной части Казахстана редкие и малоизученные виды клещей Spinturnix emarginata и S. nobleti на летучих мышах. Эти находки являются первыми для страны, сообщили в пресс-службе вуза.

По результатам экспедиции в южную часть Казахстана в Туркестанской области ученым удалось выявить там представителей трех видов летучих мышей, два из которых для этой страны ранее описаны не были.

Ученые отловили 56 особей рукокрылых, среди них трехцветная ночница и кожановидный нетопырь. На них были выявлены виды клещей Spinturnix emarginata и S. тobleti. По словам ученых, такие находки даже на огромной территории России встречаются не часто. Они регистрировались лишь в Крыму и совсем недавно на Кавказе.

Особенностью этих видов клещей является то, что они паразитируют на редких малоизученных хозяевах. Множество клещей выбирают в качестве хозяев разных животных, но эти виды паразитируют только на летучих мышах.

«Для данных видов неизвестно участие в циркуляции патогенов, хотя для рода Spinturnix она уже описана: бактерии бартонеллы, анаплазмы, риккетсии. В их циркуляции, к примеру, участвует такой представитель вида, как S. myoti, который также фиксируется в Казахстане. А судя по тому, что в этой стране мы недавно обнаружили и описали новый вид, Центральная Азия нуждается в дальнейшем пристальном изучении», — пояснила ученый ТГУ Мария Орлова.

На следующем этапе биологи будут исследовать инфекции, присутствующие не только у самих клещей, но и у летучих мышей. Также ученые намерены проверить собранный материал на наличие коронавирусов, которые регистрируются у рукокрылых.

Полученные учеными данные важны для понимания путей распространения инфекций, способных передаваться от животных людям. Это позволит найти способы профилактики, предотвратить возникновение новых пандемий и обезопасить людей.