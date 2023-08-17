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НовостиОбщество17 августа 2023 8:32

«По суше или воде»: томичам рассказали, как добраться на «Томский перекресток»

Попасть на фестиваль «Томский перекресток» можно будет на автобусе или теплоходе
Александра Тайбатрова
По суше на фестиваль можно будет доехать на маршрутных автобусах, на спецавтобусе от Лагерного сада или на своей машине. Фото: Анна Ковалева

По суше на фестиваль можно будет доехать на маршрутных автобусах, на спецавтобусе от Лагерного сада или на своей машине. Фото: Анна Ковалева

С 18 по 20 августа под Томском состоится фестиваль авторской песни «Томский перекресток». Место проведения – Семейкин остров. В мэрии города рассказали, что попасть на него можно будет как по суше, так и по воде.

«С пятницы по воскресенье гостей на мероприятие будет доставлять специальный автобус, на котором будет размещен плакат фестиваля», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что в пятницу спецавтобус начнет ездить с 18.00 от Лагерного сада, а последний рейс с места проведения фестиваля в пятницу отправится в 21.45. В субботу, 19 августа, автобус начнет курсировать с 11.00 от Лагерного сада, последний рейс с фестиваля запланирован на 23.45. В воскресенье автобус начнет ездить также с 11.00, а вот последний рейс с Семейкиного острова отправится в 16.45.

Кроме того, на набережной Томи в районе переулка Кооперативного, 2, будет находиться теплоход «Победа», который также будет доставлять гостей фестиваля на Семейкин остров. В мэрии рассказали, что он будет отправлять каждые 15 минут, по наполняемости. В пятницу первый рейс запланирован на 12.00, а в субботу и воскресенье он будет плавать с 09.00. Вернуть вплавь с Семейкиного острова в пятницу и субботу можно будет до 21.30, а в воскресенье – в 18.00.

Также к месту проведения фестиваля будут ездить автобусы №36 и 37. Желающие смогут доехать туда и на личном транспорте.

А 18 августа перед Театром драмы в Томске пройдет выставка пожарной техники в честь 204-летия пожарной охраны региона.