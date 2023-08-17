«По суше или воде»: томичам рассказали, как добраться на «Томский перекресток»

По суше на фестиваль можно будет доехать на маршрутных автобусах, на спецавтобусе от Лагерного сада или на своей машине. Фото: Анна Ковалева

С 18 по 20 августа под Томском состоится фестиваль авторской песни «Томский перекресток». Место проведения – Семейкин остров. В мэрии города рассказали, что попасть на него можно будет как по суше, так и по воде.

«С пятницы по воскресенье гостей на мероприятие будет доставлять специальный автобус, на котором будет размещен плакат фестиваля», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что в пятницу спецавтобус начнет ездить с 18.00 от Лагерного сада, а последний рейс с места проведения фестиваля в пятницу отправится в 21.45. В субботу, 19 августа, автобус начнет курсировать с 11.00 от Лагерного сада, последний рейс с фестиваля запланирован на 23.45. В воскресенье автобус начнет ездить также с 11.00, а вот последний рейс с Семейкиного острова отправится в 16.45.

Кроме того, на набережной Томи в районе переулка Кооперативного, 2, будет находиться теплоход «Победа», который также будет доставлять гостей фестиваля на Семейкин остров. В мэрии рассказали, что он будет отправлять каждые 15 минут, по наполняемости. В пятницу первый рейс запланирован на 12.00, а в субботу и воскресенье он будет плавать с 09.00. Вернуть вплавь с Семейкиного острова в пятницу и субботу можно будет до 21.30, а в воскресенье – в 18.00.

Также к месту проведения фестиваля будут ездить автобусы №36 и 37. Желающие смогут доехать туда и на личном транспорте.

А 18 августа перед Театром драмы в Томске пройдет выставка пожарной техники в честь 204-летия пожарной охраны региона.