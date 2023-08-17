Перед Театром драмы в Томске 18 августа пройдет выставка пожарной техники

На выставке можно будет увидеть пожарную технику и обмундирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 18 августа, исполнится 204 года пожарной охране Томской области. В честь этого события перед Театром драмы будет работать пожарная выставка. Начало мероприятия – в 13.00. В пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области рассказали, что на выставке можно будет увидеть раритетную технику, водяные наносы, которые использовались раньше, а также две современные автоцистерны, обмундирование пожарных и их снаряжение.

«В программе праздника предусмотрены конкурсы для детей и взрослых», - дополнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Среди развлечений анонсируют сбивание мишени водой из пожарного рукава, одевание в форму пожарных и другие. На праздник приглашают всех желающих.

Напомним, что выпускница Томского политеха станет участницей второго сезона шоу «Вызов» на телеканале ТНТ.